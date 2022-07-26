Son dakika haber! Söke'de çıkan orman yangını kısa sürede yayıldı (4)

ALEVLERİN 10 KİLOMETRE UZAĞINDAKİ YAMAÇ MAHALLESİNDE TEDBİR ALINDI

Söke'de yanan bölgenin yaklaşık 10 kilometre arkasında kalan Yamaç Mahallesi'ne rüzgarın etkisiyle alevlerin sıçrama ihtimaline karşı tedbir alındı. Olası bir olumsuzlukta mahallenin tahliyesine karar verilileceği ve bu amaçla çok sayıda minibüsün hazır halde bekletildiği ifade edildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ta yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çerçioğlu, "Ekiplerimizle tüm insanlar burada. Diğer illerden de takviye ekipler istendi. Temennimiz bir an önce kontrol altına alınmasıdır" diye konuştu.

Burhan CEYHAN/AYDIN, -