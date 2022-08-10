SOKAKLARI SULAYAN İTFAİYE ARACI ALEV ALEV YANDI AĞRI'nın Diyadin ilçesinde, cadde ve sokaklarda sulama yapan itfaiye aracı elektrik arızası nedeniyle alev aldı. AĞRI'nın Diyadin ilçesinde, cadde ve sokaklarda sulama yapan itfaiye aracı elektrik arızası nedeniyle alev aldı. Alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, saat 16.00 sıralarında Diyadin ilçesinde meydana geldi. Cadde ve sokaklarda sulama işlemi yapan itfaiye aracı, elektrik arızası nedeniyle bir anda alev aldı. İtfaiye aracı alev topuna dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile söndürüldü. Yangın sonrası itfaiye aracı kullanılmaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Diyadin İtfaiye Güncel Haberler

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