Son dakika haberleri... SMA'LI DENİZ'İN 5 GÜNDE UKRAYNA'DAN KAÇAN BABASI YÜZLERCE ÇOCUK ÖLDÜ

GEN tedavisiyle sağlığına kavuşmasında önemli ilerleme kaydedilen SMA hastası Sofia Deniz'in (2) çalışmak için Ukrayna'ya giden babası Umut Şen (41), 5 günlük zorlu yolculuğun ardından Adana'ya döndü. Eşi de Ukraynalı olan Şen, Kiev'de patlayan bombalar ve apartmandan çıkarılan cesetlere şahit oldum. Tanıklık ettiğim insanlık dramlarını unutamayacağım. Yüzlerce masum çocuk öldü dedi.

Umut Şen'in Adana'da 7 aylıkken SMA-Tip 1 tanısı koyulan ve tedavi sürecinde 2 kez kalbi duran kızı Sofia Deniz'e, bağışçıların desteğiyle toplanan paralarla ABD'de zolgensma gen tedavisi yapıldı ve iyileşme süreci başladı. Umut Şen de yeni hayat kurmak üzere 4 ay önce Ukrayna'daki işine döndü. Eşi de Ukraynalı olan Şen, Kiev'de taksicilik yapmaya başladı ancak Rusya-Ukrayna savaşının ardından mahsur kaldı. Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla ülkesine dönmek için yola çıkan Şen, otostop çekip konsolosluğa ulaştıktan günler sonra Kiev'den tren ve çeşitli otobüslerle 5 gün süren Türkiye'ye yolculuğunu DHA'ya anlattı.

UKRAYNA'DA YENİ HAYATA BAŞLAYACAKKEN SAVAŞ ÇIKTI

Ukraynalı eşinin hasta çocuğu ile Adana'da yaşamını sürdürdüğünü söyleyen Umut Şen, 4 ay önce Ukrayna'ya çalışmaya ve orada ailem için bir yeni düzen kurmaya başlamıştım. Maalesef tam her şey yerine oturmuşken savaş çıktı ve zor bir süreçten geçerek savaşın 10'uncu gününde ülkeden ayrılma kararı aldım. Orada inanılmaz dramlar var. Sürekli sirenler çalıyor. O ses duyulduktan 5 dakika sonra kente bombalar düşüyor. Ben Kiev'deydim. Bombalar önce Kiev'in yakınlarına düşüyordu daha sonra bombaların şehrin içine girdiğini artık pencerelerden izleyebiliyorduk. Eşimin ailesi orada. Dedesi, babası yaşlı oldukları için Ukrayna'yı terk etmiyor. Kardeşi ise asker ve şu an savaşta görev alıyor. Ailemin bir parçasını savaşın ortasında bırakmak çok kötü bir his diye konuştu.

'İNSANLARIN TRENLERE BİNMEK İÇİN ÇABASINI UNUTAMAYACAĞIM '

Ukrayna'daki insanlık dramını hayatı boyunca unutmayacağını belirten Şen, şunları söyledi

Savaş başlayınca sokağa çıkma yasağı uygulandı. Günlerce evden çıkamadık. Yasak kalkınca ilk iş olarak Türkiye'ye dönüş için yola çıktım. Birçok noktayı askerler tutmuş ve halk da silahlanmıştı. Yoldaki bir araca otostop çekerek konsolosluğa gelebildim. Konsolosluğa giderken bir apartmana bomba isabet etti. Polis çevirme yaptığında o apartman önünde beklemek zorunda kaldık. Apartmandan cesetlerin çıkarılmasına şahit oldum. Daha sonra tren istasyonuna gittik ve on binlerce kişinin, ağlayan çocukların günlerdir istasyonda yatıp, kalktığını gördüm. İnsanların o soğukta, karanlıkta, çocuklarıyla birlikte sınırlarda beklemesi, babaların 18-60 yaş arasının ülke dışına çıkışının yasak olmasından dolayı ailelerini sınırda bırakmak zorunda kalması, insanların trenlere binmek için gösterdiği çaba asla unutamayacağım görüntülerdi. İnsanlar trene biniyor çocuğu binemiyor ya da yaşlı annesini bindiremiyor, geride bırakıyordu. Bu süreçte Kızılay'ın ikramları ile karnımızı doyurduk. Yüzlerce masum çocuk öldü Ukrayna'da ve herkes gibi biz de 'Savaşa hayır' diyoruz.

Umut Şen'in eşi Kateryna Şen (29) de ailesinin hala bölgede bulunduğunu, asker olan erkek kardeşinin ise savaşta görev aldığını belirterek, çok korktuğunu söyledi.