Son dakika haber: SMA HASTASI İDİL İÇİN TOPLANAN PARANIN ÇALINMA ANI KAMERADA

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'de esnafın, SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan'ın tedavisi için topladığı yaklaşık bin liranın bulunduğu kumbara çalındı. Gözaltına alınan ve sorgusu süren şüpheli Murat Y.'nin yaklaşık 20 saniyede kumbarayı alıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Lüleburgaz ilçesinde yaşayan SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan'ın, gereken tedavi masrafları için aylar önce Valilik onaylı kampanya başlatıldı. Türkiye'nin her yerinden desteklerin geldiği kampanya kapsamında ilçe esnafı da bir araya gelip para toplamaya başladı. Paraların bulunduğu kumbara, geçen pazartesi gecesi, Çeşme Meydanı mevkisindeki ekmek fırınından çalındı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, İdil Ayşe için toplanan, yaklaşık bin liranın bulunduğu kumbarayı yaklaşık 20 saniyede alıp olay yerinden kaçtığı yer aldı. Polis ekipleri görüntüleri inceleyip, kumbarayı Murat Y.'nin çaldığını tespit etti. Hırsızlık gibi birçok dosyadan sabıkası bulunan şüpheli Murat Y., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

'GELİP PARA İSTESİN'

İş yeri sahibi Yakup Berber, esnaf olarak İdil Ayşe'nin tedavisine destek için iş yerlerine kumbara koyduklarını söyledi. Kumbaralardan birinin kendi iş yerinde olduğunu ve yardımların çalınmasına üzüldüğünü söyleyen Berber, "Gelip para istesin, gelip ekmek istesin ama bu tür olaylara karşıyım. Bu doldurduğumuz üçüncü kumbara olmuştu" dedi.