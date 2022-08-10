Haber : Son dakika haber... Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: "(Rusya-Ukrayna) Bu savaş beklenenden daha uzun sürerse, gerginlikler, tansiyon güneye Batı Balkanlara da inebilir" - Haberler

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Son dakika haber... Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: "(Rusya-Ukrayna) Bu savaş beklenenden daha uzun sürerse, gerginlikler, tansiyon güneye Batı Balkanlara da inebilir"

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Son dakika haber... Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: '(Rusya-Ukrayna) Bu savaş beklenenden daha uzun sürerse, gerginlikler, tansiyon güneye Batı Balkanlara da inebilir'

Son dakika haberler... Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: "(Rusya-Ukrayna) Bu savaş beklenenden daha uzun sürerse, gerginlikler, tansiyon güneye Batı Balkanlara da inebilir"

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: "(Rusya-Ukrayna) Bu savaş beklenenden daha uzun sürerse, gerginlikler, tansiyon güneye Batı Balkanlara da inebilir"

AA / Fuat Kabakcı - Güncel

Slovenya Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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