Son dakika haber... Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: "(Rusya-Ukrayna) Bu savaş beklenenden daha uzun sürerse, gerginlikler, tansiyon güneye Batı Balkanlara da inebilir" Son dakika haberler... Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: "(Rusya-Ukrayna) Bu savaş beklenenden daha uzun sürerse, gerginlikler, tansiyon güneye Batı Balkanlara da inebilir" Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: "(Rusya-Ukrayna) Bu savaş beklenenden daha uzun sürerse, gerginlikler, tansiyon güneye Batı Balkanlara da inebilir" Güncel AA / Fuat Kabakcı Slovenya Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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