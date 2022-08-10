Son dakika haber... Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: "(Rusya-Ukrayna) Bu savaş beklenenden daha uzun sürerse, gerginlikler, tansiyon güneye Batı Balkanlara da inebilir"
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Son dakika haberler... Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: "(Rusya-Ukrayna) Bu savaş beklenenden daha uzun sürerse, gerginlikler, tansiyon güneye Batı Balkanlara da inebilir"
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: "(Rusya-Ukrayna) Bu savaş beklenenden daha uzun sürerse, gerginlikler, tansiyon güneye Batı Balkanlara da inebilir"
AA / Fuat Kabakcı - Güncel