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Son dakika haber... Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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Son dakika haber... Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kader G. (26) idaresindeki 44 AED 911 plakalı otomobil, Gürün- Sivas kara yolunun 15. kilometresinde Yılanhüyük mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel

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