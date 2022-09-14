Son dakika haber... Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kader G. (26) idaresindeki 44 AED 911 plakalı otomobil, Gürün- Sivas kara yolunun 15. kilometresinde Yılanhüyük mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel