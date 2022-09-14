Son dakika haber... Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kader G. (26) idaresindeki 44 AED 911 plakalı otomobil, Gürün- Sivas kara yolunun 15. kilometresinde Yılanhüyük mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Güncel Kaynak: AA / Ayhan İşcen Gürün Sivas Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.