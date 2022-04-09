Son dakika haber | Sivas'ta polisler stant açtı

SİVAS (AA) - Sivas Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesine stant kurdu.

Kurulan stantta, İl Emniyet Müdürlüğünün çeşitli şubelerinde görevli polisler, ziyarete gelen vatandaşlara ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Stantları ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da polislerle bir süre sohbet etti. Akçay daha sonra yanına gelen çocuklara balon ve çeşitli hediyeler verdi.