Son dakika haber: Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
AA - Serhat Zafer - Güncel
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Son dakika haberi: Sivas'ta otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Sivas'ta otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
K.Y. (23) idaresindeki 07 ACT 402 plakalı otomobil, Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Yiğit Kırak'a çarptı.
Ağır yaralanan Kırak, kaldırıldığı Sivas Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Araç sürücüsü K.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
AA / Serhat Zafer - Güncel