Son dakika haber! Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü Son dakika habere göre Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 41 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 41 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gazi köyünde yaşayan M.A'ya kene yapıştı. Rahatsızlanan M.A, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.A, yaşam mücadelesini kaybetti. M.A'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Gazi köyüne götürüldü. AA / Halife Yalçınkaya - Güncel Kırım Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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