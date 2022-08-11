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Son dakika haber | Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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Son dakika haber... Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

A.B. (43) yönetimindeki 58 BM 235 plakalı otomobil, Seyrantepe Mahallesi Beştepe Sokak'ta A.K. (29) idaresindeki 58 TZ 479 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan M.B. (15), M.T.D. (10), Ç.B. (12) S.K. (37) ve Ö.B. (36) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sivas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Birleşmiş Milletler Tragger Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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