Son dakika haber: Sivas'ta devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü

HAFİK, SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde bir köydeki evde çıkan yangına müdahaleye giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Besinli köyünde bir evin çatısında çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkan H.T. (30) idaresindeki Hafik Belediyesine ait 58 BT 295 plakalı itfaiye aracı, Özen köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

H.T, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bu arada, Besinli köyüne yönlendirilen başka bir ekibin yangını söndürdüğü öğrenildi.