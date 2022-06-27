Son dakika haber | Sivas'ta bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı Son dakika gündem haberi... Sivas'ta bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı. Sivas'ta bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı. Denemek için taktığı yüzük parmağında sıkışan kadın, yakınları tarafından Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne getirildi. İtfaiye ekipleri, kadının parmağındaki yüzüğü motorlu mini alet yardımıyla keserek çıkarttı. AA / Serhat Zafer - Güncel İtfaiye Sivas Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Sivas'ta bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.