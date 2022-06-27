Son dakika haber | Sivas'ta bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
AA - Serhat Zafer - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Sivas'ta bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Sivas'ta bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Denemek için taktığı yüzük parmağında sıkışan kadın, yakınları tarafından Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne getirildi.
İtfaiye ekipleri, kadının parmağındaki yüzüğü motorlu mini alet yardımıyla keserek çıkarttı.
AA / Serhat Zafer - Güncel