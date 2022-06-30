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Son dakika haber... Sivas'ta bir çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
Son dakika haber... Sivas'ta bir çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... Sivas'ta bir çocuğun eline saplanan korkuluk demiri hastanede çıkarıldı.

Sivas'ta bir çocuğun eline saplanan korkuluk demiri hastanede çıkarıldı.

Şeyh Şamil Mahallesi Şehit Hamit Kandur Caddesi'nde müstakil evin bahçesindeki ağaçtan dut toplayan A.Y. (12), dengesini kaybedip düşünce korkuluk demiri eline saplandı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hidrolik makas ile demiri kesti, A.Y, eline saplanan demir ile Numune Hastanesine kaldırıldı.

A.Y'nin elindeki demir ameliyatla çıkartıldı.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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