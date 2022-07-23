Son dakika haber: Sivas'ta barajda boğulan öğretmenin cenazesi defnedildi Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ta suya düşürdüğü oltasını almak için girdiği barajda boğulan öğretmenin cenazesi, memleketi Zara ilçesinde toprağa verildi. Sivas'ta suya düşürdüğü oltasını almak için girdiği barajda boğulan öğretmenin cenazesi, memleketi Zara ilçesinde toprağa verildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan ailesi tarafından alınan öğretmen Mehmet Rüştü Vural'ın (42) cenazesi, Zara'ya getirildi. Vural'ın cenazesi, Zara Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zara Merkez Kabristanı'nda defnedildi. Cenaze törenine, Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Sivas merkezdeki Kadı Burhaneddin İmam Hatip Ortaokulunda görevli Türkçe öğretmeni Mehmet Rüştü Vural, dün, Ulaş ilçesindeki Karacalar Barajı'na düşürdüğü oltasını almak için suya girmiş ve gözden kaybolmuştu. Vural'ın cansız bedeni, barajdan AFAD ekipleri tarafından çıkarılmıştı. AA / İbrahim Özel - Güncel Sivas Cumhuriyet Üniversitesi milli eğitim bakanlığı Hisarcık Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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