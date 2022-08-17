Son dakika gündem: Şişli'deki kavgada gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberlerine göre ŞİŞLİ'de iki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan 1 polis 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ŞİŞLİ'de iki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan 1 polis 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Nişanlı çift Yaren G. ve Emir K. da bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerden kız tarafının "Kızımız evlilik vaadiyle kandırıldı", erkek tarafının ise; "Zorla evlendirmeye çalışıyorlar" dediği belirtildi. Şüphelilerle birlikte ele geçen 3 tabancayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kuştepe Köz Sokak'ta önceki gün meydana gelen olayda, iki aile arasında nişan bozulması nedeniyle tartışmanın ardından kavga çıkmıştı. Silahların da kullanıldığı kavgaya polis ekipleri müdahale etmiş, biri polis 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 3 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde bir birlerini suçladıkları öğrenilirken kız tarafının; "Kızımız evlilik vadiyle kandırıldı." dediği öne sürülürken erkek tarafının ise; "Zorla evlendirmeye çalışıyorlar" dediği belirtildi.