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Son dakika gündem: İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE YABANCI UYRUKLU KADIN OTELDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... ŞİŞLİ'de yüksekten düştüğü iddia edilen yabancı uyruklu kadın, otelde ölü bulundu.

ŞİŞLİ'de yüksekten düştüğü iddia edilen yabancı uyruklu kadın, otelde ölü bulundu. Polis şüpheli ölüm üzerine inceleme başlatırken, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelde kalan yabancı uyruklu kadın, henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen savcı ile olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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