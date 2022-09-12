Şişli'de iş yerinde bir kadın ölü bulundu Güncel Haberler Şişli'de bulunan binanın üçüncü katındaki iş yerinde bir kadın ölü bulundu. Şişli'de bulunan binanın üçüncü katındaki iş yerinde bir kadın ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın üçüncü katındaki iş yerinde çalışanlardan biri durumu fark ederek, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iş yerinde bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, inceleme yaptı. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenilen kadının cesedi, morga kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / İlyas Kaçar Cumhuriyet Mahallesi Şişli Güncel Haberler

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