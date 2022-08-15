Şişli Kuştepe gece saatlerinde karıştı! Silahlı kavgada 1'i polis 2 kişi yaralı

Şişli'de bulunan Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'ta akşam saatlerinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı silahlı kavga çıktı. Kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'ta iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgaya karışan 1 kişi ile olaya müdahaleye eden polislerden biri kolundan yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

KAVGAYA KARIŞANLAR ARANIYOR

Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi, kavgaya karışanların bazıları gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki incelemesi ve kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalaması için çalışmalar sürdürülüyor.