Son dakika haber | Sırp organize suç örgütü elebaşının öldürülmesine ilişkin bir zanlı daha yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.

Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ülkesinde "Skaljari" isimli organize suç örgütünün elebaşlarından Juvan Vukotiç'in Şişli'de motorlu iki şüphelinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine ilişkin başlattığı çalışma sürüyor.

Olayla ilgili tüm şüphelileri, adresleri ve kaçış güzergahlarını belirleyen ekipler, Vukotiç'i takip eden ve Karadağ'da tutuklu olan B.C'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünün sözde İzmir lideri E.E'nin de adresini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan 12 kişiden 10'u sevk edildiği adliyede tutuklanmış, iki zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.