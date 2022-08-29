Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı. Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22-28 Ağustos'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 1 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Faruk Küçük Şırnak PKK Güncel Haberler Son Dakika

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