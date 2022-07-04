Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı
AA - Faruk Küçük - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 27 Haziran- 3 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 2 zanlı tutuklandı, 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.
AA / Faruk Küçük - Güncel