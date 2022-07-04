Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 27 Haziran- 3 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 2 zanlı tutuklandı, 7 şüpheli ise serbest bırakıldı. AA / Faruk Küçük - Güncel Şırnak PKK Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.