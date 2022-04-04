Son dakika haber | Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı
AA - Faruk Küçük - Güncel
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Son dakika haberler: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 28 Mart - 3 Nisan'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Faruk Küçük - Güncel