Son dakika haber | Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

AA - Faruk Küçük - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

Son dakika haberler: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 28 Mart - 3 Nisan'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title