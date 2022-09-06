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Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

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Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Son dakika haberlerine göre Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Ağustos-4 Eylül'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 5 zanlının yakalandığı kaydedilen açıklamada, "1 şüpheli serbest bırakılmış, 4 şüpheli ilgili il ve birimlere teslim edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel

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