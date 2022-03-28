Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
AA - Faruk Küçük - Güncel
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Son dakika haber: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 21-27 Mart'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
AA / Faruk Küçük - Güncel