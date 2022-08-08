Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haberi... Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 1-7 Ağustos'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi Operasyonlarda, 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar tutuklandı. Güncel AA / Ekrem Payan Şırnak PKK Güncel Haberler Son Dakika

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