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Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

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Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 1-7 Ağustos'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi

Operasyonlarda, 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar tutuklandı.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Şırnak PKK Güncel Haberler Son Dakika

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