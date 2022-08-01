Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 25-31 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğer şüpheliler ilgili il ve birimlere teslim edildi. Güncel AA / Faruk Küçük Şırnak PKK Güncel Haberler Son Dakika

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