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Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

AA - Faruk Küçük - Güncel
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Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 14-20 Mart'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 18 zanlı yakalandı.

Açıklamada, gözaltına alınan zanlılardan 1'inin tutuklandığı, 4'ünün adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı, 1'inin ilgili birime teslim edildiği, diğerlerinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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