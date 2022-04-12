Son dakika haber... Şırnak'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin vurulma anı kameraya yansıdı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişinin vurulma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alanya Caddesi'nde önceki gün silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Nuri Aslan'ın (55), vurulmasına ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde, eşi ile yürüyen Aslan'a bir kişinin silahla ateş açması ve çevredekilerin olaya müdahale etmesi görülüyor.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada Aslan'ın, kuzeni Emin Aslan tarafından vurulduğu belirlendi.

Zanlı, ilçede saklandığı evde operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Emin Aslan tutuklandı.