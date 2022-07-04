Son dakika haber... Şırnak'ta kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası düşen operatör öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Şırnak'ta kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası düşen operatör öldü

AA - Ekrem Payan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Şırnak'ta kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası düşen operatör öldü

Son dakika haberleri... Şırnak'ta özel bir maden ocağında, kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası isabet etmesi sonucu ağır yaralanan operatör, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şırnak'ta özel bir maden ocağında, kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası isabet etmesi sonucu ağır yaralanan operatör, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cudi Dağı eteklerindeki Araköy mevkisinde özel bir maden ocağının sahada kazı yapan, taş kıran ekskavatörün operatörü Hakim Ercan'ın (23) bulunduğu kabine, dağ yamacından kopan kaya parçası isabet etti.

Bölgeye Afad, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kabinde sıkışan Ercan ağır yaralandı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla sıkıştığı kabinden çıkarılan Ercan, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ercan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Cudi Dağı Şırnak Hakim AFAD Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title