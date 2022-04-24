Son dakika haber: Şırnak'ta eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde önceki gün eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 22 Nisan'da M.Ş'nin iki çocuk annesi eşi Mihriban Ş'yi (31) silahla öldürmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerince aranan M.Ş, Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Uludere ilçesinde M.Ş. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Mihriban Ş'yi pompalı tüfekle vurmuş, ağır yaralanan kadın Uludere Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.