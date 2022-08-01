Son dakika haber... Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haber... Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 24 zanlı gözaltına alındı.

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Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 24 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 24 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 15,74 gram metamfetamin, 36 kilogram çay, 75 halı, 20 bin 300 kozmetik malzeme, 390 giyim eşyası ile 4 elektronik eşya ele geçirildi.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şırnak Güncel Haberler Son Dakika

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