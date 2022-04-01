Son dakika haber! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, TV canlı yayınına buzdolabından çıkarak katıldı - Haberler

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Son dakika haber! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, TV canlı yayınına buzdolabından çıkarak katıldı

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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Son dakika haber! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, TV canlı yayınına buzdolabından çıkarak katıldı

Son dakika haberi: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Pink TV'de canlı yayınlanan bir televizyon programına buzdolabından çıkarak katıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Pink TV'de canlı yayınlanan bir televizyon programına buzdolabından çıkarak katıldı.

Seçim kampanyasının finalini yapmak için dün akşam Pink TV'deki bir televizyon programına elinde turşu kavanozuyla buzdolabından çıkarak katılan Vucic, "Herkes benden öyle sıkıldı ki buzdolabını açsalar içinden ben çıkacağım zannediyorlar." ifadesini kullandı.

Programa, "İcraatlar konuşuyor" şarkısı eşliğinde çıkan Vucic'in bu eylemi, seçim kampanyası dahilinde yayınlanan bir reklam videosuna dayanıyor. Reklamda Vucic, genç bir çiftin buzdolabından çıkıyor.

Vucic, 3 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin en favori ismi olarak gösteriliyor.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

cumhurbaşkanı, Sırbistan, Güncel, Haberler

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