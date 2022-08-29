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Son dakika haber | Sinop'ta yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

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Son dakika haber | Sinop'ta yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sinop'un Gerze ilçesinde yıldırım isabet eden evde yangın çıktı.

Sinop'un Gerze ilçesinde yıldırım isabet eden evde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Tatlıcak köyünde Ahmet Ekşi'ye ait tek katlı ahşap eve yıldırım isabet etti.

Evde yangın başladığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında evde maddi hasar oluştu. ???????

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Gerze Sinop Güncel Haberler Son Dakika

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