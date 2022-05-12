Son dakika haber: Sinop'ta uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haberler

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Son dakika haber: Sinop'ta uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Son dakika haber: Sinop'ta uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

SARAYDÜZÜ, SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saraydüzü ilçesinde uyuşturucu ticareti ve evlerden hırsızlık gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Dedektör köpeklerin de katılımıyla düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve çalıntı olduğu değerlendirilen ağaç kesme motorları ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Uyuşturucu, Saraydüzü, Jandarma, Sinop, Güncel, Haberler

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