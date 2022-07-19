Son dakika haber... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı Son dakika haber... Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı. Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Durağan ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda bir şüpheli bulunduğu adreste gözaltına alındı. Zanlının adresinde ve üzerinde yapılan aramada, 28 gram metamfetamin ile 14 uyuşturucu hap ele geçirildi. AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel Hisarcık Durağan Sinop Güncel Haberler Son Dakika

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