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Son dakika haber: Sinop'ta polis memuru yaşlılara keman dinletisi sundu

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Son dakika haber: Sinop'ta polis memuru yaşlılara keman dinletisi sundu

Son dakika habere göre Sinop'ta düzenlenen "Polisler Yaşayan Tecrübelerle Buluşuyor" etkinliğinde bir polis memuru, yaşlılar için keman dinletisi gerçekleştirdi.

Sinop'ta düzenlenen "Polisler Yaşayan Tecrübelerle Buluşuyor" etkinliğinde bir polis memuru, yaşlılar için keman dinletisi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünce bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu ile İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve eşi Arzu Çetiner, huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya geldi.

Huzurevi sakinleriyle sohbet ederek anılarını dinleyen Karaömeroğlu ve Çetiner çiftçi, beraber yemek de yedi.

Yemek sırasında bir polis memuru da keman dinletisi sundu.

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Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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