Son dakika haber | Sinop'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Sinop'un Boyabat ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kent merkezi Hürriyet Caddesi üzerinde aynı yönde seyreden dört otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Kazaya karışan araçlardan, 57 AAC 979 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Can (56) ve yanındaki Aysel Can (54) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel