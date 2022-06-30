Son dakika haberleri... Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 31 kişiden 29'u terör örgütü mensubu Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, son 10 günde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 31 kişinin yakalandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, son 10 günde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 31 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 29'unun farklı terör örgütlerinin mensubu olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Son 10 günde Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Iğdır ve Şırnak hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs, hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ, 11'inin PKK ve 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi. (Ali Nargüner /İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 31 kişiden 29'u terör örgütü mensubu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.