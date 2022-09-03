Son dakika haber... Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, İstanbul Adliyesine sevk... Güncel Haberler Son dakika habere göre Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, İstanbul Adliyesine sevk edildi. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, İstanbul Adliyesine sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Edirne Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, İstanbul Adliyesine sevk... - Haberler

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