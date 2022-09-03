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Son dakika haber... Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, İstanbul Adliyesine sevk...

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Son dakika haber... Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, İstanbul Adliyesine sevk...

Son dakika habere göre Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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