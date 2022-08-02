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Son dakika haber: Siirt'te terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Siirt'te terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

0Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri, "iş birlikçi" oldukları öne sürülen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İlçe kırsalında düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Operasyonda uzun namlulu tüfek, 6 şarjör, 150 fişek, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA / Fecri Barlık - Güncel

Pervari Siirt PKK Güncel Haberler Son Dakika

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