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Siirt'te sel oldu, araçlar mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Siirt'te etkili olan yağışlar sele neden olurken kara yolunun ulaşıma kapanmasıyla birlikte araçlar bulundukları yerde mahsur kaldı.

Siirt'te etkili olan yağışlar sele neden olurken kara yolunun ulaşıma kapanmasıyla birlikte araçlar bulundukları yerde mahsur kaldı.

Alınan bilgilere göre, Baykan ilçesi Çaykaya köyü mevkiinde aşırı yağışlar sele neden oldu. Yağışlarla birlikte kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolunda ilerleyemeyen araçlardan ötürü trafik iki yönlü durdu. Bazı araç sürücüleri geldikleri istikamete dönmek zorunda kaldı.

(Selami Deniz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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