Son dakika haber... Siirt'te polis ekipleri öğrencilerle pedal çevirdi

SİİRT (AA) - Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir proje kapsamında düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileriyle bisiklet turu yaptı.

Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosu Amirliğince uygulanan, "Benim Bisikletim Benim Emniyetim" projesi kapsamında polisler ve üniversite öğrencilerinin katıldığı etkinlik gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Kezer Yerleşkesinde öğrencilerle bir araya gelen ekipler, üniversite güzergahında bisikletle tur attı.

Daha sonra öğrencilere kurulan stantlarda bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik, müzik dinletisiyle sona erdi.