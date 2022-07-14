Son dakika haber! SİİRT'TE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 11 YARALI - Haberler

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Son dakika haber! SİİRT'TE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 11 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Batman karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Batman karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar Beşiri, Batman Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kurtalan ilçe Hastanesine nakledildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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