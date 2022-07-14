Son dakika haber! SİİRT'TE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 11 YARALI Son dakika gelişmesine göre Batman karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Batman karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar Beşiri, Batman Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kurtalan ilçe Hastanesine nakledildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Batman Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! SİİRT'TE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 11 YARALI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.