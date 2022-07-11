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Son dakika haber... Damdaki tandırda çıkan yangın söndürüldü

AA - Fecri Barlık - Güncel
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Son dakika haberleri... Siirt'te 2 katlı evin damında bulunan tandırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Siirt'te 2 katlı evin damında bulunan tandırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Merkez Algül Mahallesi'nde Ali Satıcı'ya ait 2 katlı müstakil evin damında ekmek pişirildiği sırada çıkan kıvılcımın ceviz kabuklarına sıçraması sonucu yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, müstakil eve sıçramadan yangını söndürdü.

AA / Fecri Barlık - Güncel

İtfaiye Siirt Güncel Haberler Son Dakika

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