Son dakika haber: Siirt'te çıkan anız yangını saman balyalarına sıçramadan söndürüldü Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Siirt'te çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Siirt'te çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Pınarca köyü yakınında çıkan anız yangını, kısa sürede çevredeki tarlalara sıçradı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çabası sonucu tarlalardaki saman balyalarına sıçramadan söndürüldü. Yangına müdahale çalışmalarında ekiplere destek olan Siirt İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, AA muhabirine, yangında 5 dönüm alanın zarar gördüğünü söyledi. Anız yangınlarının önlenmesi konusunda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ifade eden Yılmaz, "Anız yangınları doğal dengeyi bozuyor. Bunun yanı sıra daha büyük yangınlara da neden olabiliyor." dedi. Güncel AA / Mehmet Niyazi Deniz İtfaiye Siirt Güncel Haberler Son Dakika

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