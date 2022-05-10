Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 16 adrese operasyon yapıldı - Haberler

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Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 16 adrese operasyon yapıldı

AA - Fecri Barlık - Güncel
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Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 16 adrese operasyon yapıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 16 adreste dijital materyal ele geçirildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 16 adreste dijital materyal ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinin de desteğiyle Kurtalan ilçesinde 16 şüphelinin yasa dışı bahis oynama, oynatma ve aracılık etme suçu işledikleri tespit edildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler hakkındaki işlem sürüyor.

AA / Fecri Barlık - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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