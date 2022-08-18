Son dakika haber: Sıfır otomobili arıza yapmıştı, 7 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, aldığı sıfır otomobil arızalanınca otomotiv bayisine dava açan Necip Kandemir (36), 7 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı. Manisa İcra Hukuk Mahkemesi, firmanın, Kandemir'e 408 bin 200 TL ödemesine hükmetti. Kandemir, "Araç, 8 bin kilometredeyken arıza yaptı. Değiştirmedikleri için mahkemeye başvurdum. Sonunda davayı kazandık" dedi.

Evli ve 1 çocuk babası Necip Kandemir, 2015 yılında otomobil firmasının Manisa bayisinden sıfır otomobili, 59 bin 700 liraya satın aldı. Kandemir, 8 bin kilometrede motor arızası veren aracını servise götürdü. Arızanın üretimden kaynakladığını kabul eden yetkili servis, Kandemir'e 13 bin lira daha vermesi halinde aracı üst modeliyle değiştirmeyi teklif etti.

Kandemir'in avukatı Ali Zafer İksir de dava süreciyle ilgili bilgi vererek, "Uzun sürse de kazanmış olduğumuz dava neticesinde hem müvekkilim hem ben çok mutluyuz" dedi.