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Son dakika haber: SHEPPARTON - Avustralya'da sel suları nedeniyle kasabaya sürüklenen kanguru yavrusu

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Son dakika gelişmesine göre Avustralya'nın güneydoğusunda günlerdir etkili olan şiddetli yağışın binlerce evi sular altında bıraktığı bildirildi.

Avustralya'nın güneydoğusunda günlerdir etkili olan şiddetli yağışın binlerce evi sular altında bıraktığı bildirildi. Sel sularının şiddeti nedeniyle doğal ortamından Shepparton kentine bağlı Mooroopna kasabasına sürüklenen ve yaralı olduğu gözlenen kanguru yavrusu bir evin bahçesinde mahsur kaldı.

Victoria eyaletindeki durumun ciddi olduğuna dikkati çeken Avustralya Acil Durum Yönetim Bakanı Murray Watt, yaklaşık 34 bin evin sular altında kalmış olabileceğini ifade etti.

Ülkenin güneydoğusundaki binlerce kişinin tahliye edildiği ve okullarda eğitime ara verildiği bilgisi paylaşıldı.

Victoria Eyalet Acil Durum Servisi yetkilisi Tim Wiebusch, hafta sonu Campaspe Nehri'nin taşmasıyla Rochester kasabasının yüzde 85'inin sular altında kalmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Geçen haftalarda, Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletinde iki kişinin, meydana gelen seller nedeniyle hayatını kaybettiği, iki kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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