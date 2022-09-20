Son dakika haber: Seyit Torun: İstanbullunun İradesi Sizden Büyük! Yarın Saat 11: 00'de Kartal Anadolu Adliyesi'nde Olacağız

Son dakika gündem haberine göre CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan ve yarın duruşması yapılacak olan davaya ilişkin, “İstanbullunun iradesi sizden büyük! Yarın saat 11:00’de Kartal Anadolu Adliyesi’nde olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ekrem İmamoğlu nezdinde İstanbulluları yargılayan anlayışın karşısında el ele hep beraberiz” dedi.

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan ve yarın duruşması yapılacak olan davaya ilişkin, "İstanbullunun iradesi sizden büyük! Yarın saat 11: 00'de Kartal Anadolu Adliyesi'nde olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu nezdinde İstanbulluları yargılayan anlayışın karşısında el ele hep beraberiz" dedi.

Seyit Torun, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada yarın hakim karşısına çıkacak olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Torun, paylaşımında şunları kaydetti:

"İstanbullunun iradesi sizden büyük! Yarın saat 11: 00'de Kartal Anadolu Adliyesi'nde olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu nezdinde İstanbulluları yargılayan anlayışın karşısında el ele hep beraberiz."