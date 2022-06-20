Son dakika haber... Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı Bir son dakika haberine göre KARAMAN'da bir araçtan seyir halindeki otomobile ateş açılması sonucu sürücü Eyyüp E. ve yanındaki Ramazan T. yaralandı. KARAMAN'da bir araçtan seyir halindeki otomobile ateş açılması sonucu sürücü Eyyüp E. ve yanındaki Ramazan T. yaralandı. Eyüp E., yaralı halde kullandığı otomobille 3 kilometre giderek hastaneye ulaştı. Olay, saat 21.40'da Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Eyyüp E., arkadaşı Ramazan T. ile kiraladığı otomobille seyir halinde iken yanlarına yaklaşan bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Silahlı saldırıda Eyyüp E. ve Ramazan T. yaralandı. Kanlar içinde kalan Eyyüp E., otomobille yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yaralı 2 kişi sağlık görevlileri tarafından tedaviye alındı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel Karaman Eyüp Güncel Haberler Son Dakika

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